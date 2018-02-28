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Предсказан срок контакта с внеземной цилизацией
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Предсказан срок контакта с внеземной цилизацией 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку (Michio Kaku) заявил, что человечество вступит в контакт с инопланетянами в текущем столетии. Об этом пишет издание Science Alert.
Ученый сделал предсказание на Reddit во время онлайн-интервью из серии AMA (Ask Me Anything), отвечая на вопрос пользователя. По мнению физика, люди обнаружат инопланетную цивилизацию к концу века, прослушивая радиосигналы. Необходимо будет расшифровать их язык, чтобы узнать, к какому типу внеземных цивилизаций они относятся. Однако наладить общение будет тяжело, поскольку «братья по разуму» будут жить, как минимум, в десятках световых лет от Земли.
Сет Шостак (Seth Shostak), старший астроном проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) также считает, что контакт с инопланетянами состоится в ближайшие 20 лет через радиоволновую связь. В то же время физик-теоретик Стивен Хокинг полагает, что инопланетяне представляют опасность для человечества, и люди должны игнорировать послания внеземных цивилизаций. С ним согласны астрономы Майкл Хиппке и Джон Лэрнед, которые полагают, что в послании могут содержаться вредоносные коды или опасная дезинформация.
Согласно шкале Кардашева, предложенной советским радиоастрономом Николаем Кардашевым, существует три категории разумных цивилизаций во Вселенной. В первую входят цивилизации, использующие все доступные ресурсы на планете, во вторую — те, что получают энергию родной звезды, а в третью — освоившие галактику.
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