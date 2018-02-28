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Tesla Roadster может заразить Марс земными бактериями
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Tesla Roadster может заразить Марс земными бактериями 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Автомобиль Tesla Roadster, запущенный к Марсу на новой сверхтяжелой ракете Falcon Heavy, в случае падения на Красную планету может занести туда земные бактерии, опасаются ученые.
"Если на Марсе существует биологическая жизнь, то есть риск того, что эти организмы перемешаются с земными. Окажутся ли земные организмы более способными к адаптации и заселят Марс, после чего мы не узнаем, какой была его биосфера? Мы не знаем", — сообщил профессор Джей Мелош из Университета Пердью (штат Индиана).
В заявлении, опубликованном на сайте учебного заведения, отмечается, в НАСА делают стерильными любые аппараты, которые могут оказаться на других планетах — это требуется для защиты местных организмов (если таковые есть) от земных, передает ТАСС.
В начале февраля компания SpaceX Илона Маска запустила в космос первую в истории космонавтики частную грузовую ракету Falcon Heavy вместимостью 65 тонн. На ее борту в качестве полезной нагрузки находится автомобиль Tesla Roadster, входивший в личную коллекцию Маска.
По задумке, машина так и должна остаться в космосе, ее посадка куда-либо не предполагалась, поэтому никаких процедур по очистке она не проходил. Падение спорткара на Марс очень маловероятно, хотя четвертая планета Солнечной системы и находится на его пути.
Между тем, в Сети уже появился специальный сайт, который позволяет отслеживать местонахождение летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster в реальном времени.
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