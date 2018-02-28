В Швейцарии создали робота, способного катиться как колесо

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) спроектировали сверхлегкого робота, который уметь прыгать, преодолевать пересеченную местность, взбираться в гору, катиться как колесо и складываться как перочинный нож. Не дорогие в производстве устройства, которые потребляют мало энергии, планируется в больших количествах задействовать при проведении спасательных и поисковых операций.
Модель назвали "Триботом" за то, что у нее три "ноги" — проволочные дуги, прочно соединенные между собой и оснащенные в середине тонкими пластинами. Диаметр конструкции — меньше четырех сантиметров. Когда дуги резко сжимаются, "Трибот" подпрыгивает на высоту до 25 см.
Изменение конфигурации дуг дает ему возможность перемещаться. На ровной поверхности он может катиться, а при транспортировке складывается и становится плоским. Как поясняют в EPFL, "гибкость в дизайне и выборе материалов" — ключевое условие для роботов, которых можно печатать на 3D-принтере в условиях массового производства.
"Триботов" можно сотнями сбрасывать с воздуха над отдаленными районами, куда они смогут добраться по земле благодаря трем видам перемещения", — заявила руководитель Лаборатории реконфигурации роботов EPFL Джеми Паик. По ее словам, они будут способны также достигать мест, которые недоступны для других роботов, являющихся более крупными и дорогими. "Имея вес всего несколько граммов, эти роботы идеальны для использования в ситуациях, когда имеются ограничения по массе", — констатировала Паик.