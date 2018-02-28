В Швейцарии создали робота, способного катиться как колесо

В Швейцарии спроектировали робота, способного прыгать и катиться как колесо

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) спроектировали сверхлегкого робота, который уметь прыгать, преодолевать пересеченную местность, взбираться в гору, катиться как колесо и складываться как перочинный нож. Не дорогие в производстве устройства, которые потребляют мало энергии, планируется в больших количествах задействовать при проведении спасательных и поисковых операций.

Модель назвали "Триботом" за то, что у нее три "ноги" — проволочные дуги, прочно соединенные между собой и оснащенные в середине тонкими пластинами. Диаметр конструкции — меньше четырех сантиметров. Когда дуги резко сжимаются, "Трибот" подпрыгивает на высоту до 25 см.