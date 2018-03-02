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Экипаж совершит «полет» в макете нового модуля МКС
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Экипаж из трех человек в конце марта совершит «полет» в макете нового модуля МКС 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: Nasa / Reuters
Экипаж из трех человек в конце марта совершит "полет" в макете научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС), чтобы проверить его эргономику. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе РКК "Энергия".
"В конце марта в РКК "Энергия" пройдет эксперимент по моделированию бортовой деятельности экипажа в эргономическом макете научно-энергетического модуля (НЭМ)", — сказали в корпорации. "По итогам нескольких натурных экспериментов, в том числе с привлечением специалистов ИМБП [Института медико-биологических проблем] и Центра подготовки космонавтов, мы проверим, насколько эргономика модуля удовлетворяет заданным требованиям", — добавили в пресс-службе.
За один рабочий день условный экипаж проведет имитацию ручного режима стыковки модуля с грузовым космическим кораблем, работы с научной аппаратурой, техническое обслуживание и ремонт оборудования.
"При этом внутреннее пространство модуля будет заполнено макетами и реальным бортовым оборудованием. Экипаж должен работать в соответствии с планом полета во взаимодействии с условным ЦУП [Центром управления полетами]", — добавили в пресс-службе.
"На следующем этапе создания НЭМ оценка эргономики будет проводиться уже на летном изделии", — отметили в "Энергии".
На макете модуля позже также планируется отработать бортовые инструкции и методики, документацию по интеграции модуля в российский сегмент МКС. В перспективе на макете могут отработать возможность использования НЭМ в качестве коммерческого модуля или как составной части окололунной станции или лунной базы.
Созданные "Энергией" три новых модуля для МКС (многофункциональный лабораторный модуль "Наука", узловой модуль и научно-энергетический модуль) должны войти в состав российского сегмента станции. Сейчас заканчиваются статические испытания модуля НЭМ, ведется сборка макета для динамических испытаний и комплектация летного изделия.
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