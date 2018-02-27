Ученые открыли новую форму материи

Новое состояние материи выявили австрийские физики из Венского политехнического университета. Они установили, что между ядром атома и электронами могут находиться другие атомы.

"Среднее расстояние между электроном и ядром атома может достигать нескольких сотен нанометров, что в тысячу раз больше радиуса атома водорода", — цитирует профессора Венского политехнического университета Йоахима Бургдорфера "Мир 24".. Состояние материи, при котором могут появляться такие структуры называется поляроном Ридберга. При низких температурах образуются слабые связи между атомами и электронами. Ученые выделили два состояния материи: конденсат "Бозе-Эйнштейна" — образуется при нулевой температуре, и "ридберговские атомы" — электроны вращаются вокруг ядра на большом расстоянии.

Первое состояние создается в атомах стронция. Когда в подобную частицу перенесли с помощью лазера энергию, она стала ридберговским атомом. Ученые выяснили, что в электронную орбиту могут включиться до 170 дополнительных атомов стронция.

По словам профессора Шухея Йошиды, взаимодействие между нейтральными атомами и притягивающим их электроном очень слабое. Значительно слабее, чем связи между атомами в кристаллах, а потому устойчивые поляроны возникают только при крайне низких температурах. Ускорение движения частиц приводит к распаду связей.

Физики намерены и дальше изучать поведение ультрахолодных атомов, на основе нового слабосвязанного состояния материи.