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Ученые открыли новую форму материи
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Ученые открыли новую форму материи 

Москва24 27 февраля 2018
Фото: m24.ru
Новое состояние материи выявили австрийские физики из Венского политехнического университета. Они установили, что между ядром атома и электронами могут находиться другие атомы.
Состояние материи, при котором могут появляться такие структуры называется поляроном Ридберга. При низких температурах образуются слабые связи между атомами и электронами. Ученые выделили два состояния материи: конденсат "Бозе-Эйнштейна" — образуется при нулевой температуре, и "ридберговские атомы" — электроны вращаются вокруг ядра на большом расстоянии.
"Среднее расстояние между электроном и ядром атома может достигать нескольких сотен нанометров, что в тысячу раз больше радиуса атома водорода", — цитирует профессора Венского политехнического университета Йоахима Бургдорфера "Мир 24"..
Первое состояние создается в атомах стронция. Когда в подобную частицу перенесли с помощью лазера энергию, она стала ридберговским атомом. Ученые выяснили, что в электронную орбиту могут включиться до 170 дополнительных атомов стронция.
По словам профессора Шухея Йошиды, взаимодействие между нейтральными атомами и притягивающим их электроном очень слабое. Значительно слабее, чем связи между атомами в кристаллах, а потому устойчивые поляроны возникают только при крайне низких температурах. Ускорение движения частиц приводит к распаду связей.
Физики намерены и дальше изучать поведение ультрахолодных атомов, на основе нового слабосвязанного состояния материи.
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