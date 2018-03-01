РАН: новейшее оружие показывает растущую роль науки

Выступая с посланием, Путин отметил, что за последние годы удалось серьезно нарастить потенциал российской фундаментальной науки, по целому ряду направлений она вышла на передовые позиции.

"Демонстрация тех современных образцов вооружения, которые появились именно благодаря использованию достижений науки и современных технологий, — это как раз иллюстрация того, что наука у нас играет очень важную роль и будет играть еще большую роль. И президент действительно показал, что он этого хочет и приложит все усилия для этого. Для нас это очень важно, я очень удовлетворен", — заключил глава РАН.

По мнению главы Академии, "важно, что несколько раз прозвучала важность фундаментальных научных исследований — и в разработке современных технологий, и особенно того, что касается оборонно-промышленного комплекса".