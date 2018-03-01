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РАН: новейшее оружие показывает растущую роль науки
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Глава РАН: новейшее оружие показывает растущую роль российской науки 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Уникальные виды российского оружия, о которых Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию, демонстрируют растущую роль российской науки, считает глава РАН Александр Сергеев.
Выступая с посланием, Путин отметил, что за последние годы удалось серьезно нарастить потенциал российской фундаментальной науки, по целому ряду направлений она вышла на передовые позиции.
"Прозвучала высокая оценка деятельности ученых Российской академии наук. Это очень и очень важно для нас, особенно в настоящее время, когда мы хотим существенно активизировать деятельность Академии наук. И видно, что президент хочет того же", — сказал Сергеев РИА Новости.
По мнению главы Академии, "важно, что несколько раз прозвучала важность фундаментальных научных исследований — и в разработке современных технологий, и особенно того, что касается оборонно-промышленного комплекса".
"Демонстрация тех современных образцов вооружения, которые появились именно благодаря использованию достижений науки и современных технологий, — это как раз иллюстрация того, что наука у нас играет очень важную роль и будет играть еще большую роль. И президент действительно показал, что он этого хочет и приложит все усилия для этого. Для нас это очень важно, я очень удовлетворен", — заключил глава РАН.
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