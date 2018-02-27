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Galaxy S9 сможет выявлять стресс
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Galaxy S9 сможет измерять артериальное давление и выявлять стресс 

Android Insider 27 февраля 2018
Фото: Android Insider
Galaxy S9 и S9+ с помощью штатного пульсометра смогут измерять артериальное давление пользователей. Для этого производитель устанавливает на смартфоны экспериментальное приложение My BP Lab, созданное специалистами Samsung Electronics при содействии исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Работа My BP Lab обеспечивается оптическим сенсором нового поколения, расположенным на задней панели смартфонов, а также специальными алгоритмами. Не исключено, что при создании My BP Lab использовались те же наработки, которые лежат в основе приложения Cardiogam для Apple Watch. Оно также способно выявлять гипертонию, диабет на ранней стадии и апноэ во сне.
My BP Lab будет доступен в каталоге Google Play начиная с 15 марта, а также на всех Galaxy S9 и S9+, поставляемых в США. Пользователям, запустившим приложение, предложат заполнить небольшую анкету о себе, после чего начнется трехнедельный эксперимент. Специальные алгоритмы на основе данных об организме человека будут измерять АД, а также заниматься выявлением стресса.
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