Galaxy S9 сможет выявлять стресс

Galaxy S9 и S9+ с помощью штатного пульсометра смогут измерять артериальное давление пользователей. Для этого производитель устанавливает на смартфоны экспериментальное приложение My BP Lab, созданное специалистами Samsung Electronics при содействии исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Работа My BP Lab обеспечивается оптическим сенсором нового поколения, расположенным на задней панели смартфонов, а также специальными алгоритмами. Не исключено, что при создании My BP Lab использовались те же наработки, которые лежат в основе приложения Cardiogam для Apple Watch. Оно также способно выявлять гипертонию, диабет на ранней стадии и апноэ во сне.
My BP Lab будет доступен в каталоге Google Play начиная с 15 марта, а также на всех Galaxy S9 и S9+, поставляемых в США. Пользователям, запустившим приложение, предложат заполнить небольшую анкету о себе, после чего начнется трехнедельный эксперимент. Специальные алгоритмы на основе данных об организме человека будут измерять АД, а также заниматься выявлением стресса.