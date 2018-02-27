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Япония провела успешный запуск ракеты со спутником-шпионом
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Япония провела успешный запуск ракеты со спутником-шпионом 

РИА Новости 27 февраля 2018
Фото: © AFP 2018 / Jiji Press
Японское космическое агентство JAXA успешно осуществило запуск ракеты-носителя Н2-А с космодрома в префектуре Кагосима с новым разведывательным спутником, трансляция ведется в прямом эфире на сайте агентства.
Старт ракеты-носителя с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии состоялся в 13.34 по местному времени (07.34 мск).
Ракета должна вывести на орбиту новый разведывательный спутник IGS-Optical 6 производства компании Mitsubishi Electric. Спутник является частью японской государственной программы запуска разведывательных спутников Information Gathering Satellite (IGS), главная цель которой обеспечить независимость страны в получении спутниковой информации.
На спутнике размещены оптические инструменты, позволяющие осуществлять съемку поверхности Земли в светлое время суток.
Япония тратит в год до 60 миллиардов иен (около 500 миллионов долларов) на создание и разработку спутников-шпионов. Поводом служат ракетные испытания КНДР. Сейчас на орбите находятся также два действующих оптических разведывательных спутника "Когаку-3" и "Когаку-4" и три действующих радарных спутника. Оптические спутники ведут съемку Земли, в том числе военных объектов, днем, а радарные следят за земной поверхностью ночью или в условиях плохой видимости.
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