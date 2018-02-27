Япония провела успешный запуск ракеты со спутником-шпионом

Японское космическое агентство JAXA успешно осуществило запуск ракеты-носителя Н2-А с космодрома в префектуре Кагосима с новым разведывательным спутником, трансляция ведется в прямом эфире на сайте агентства.

Старт ракеты-носителя с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии состоялся в 13.34 по местному времени (07.34 мск).

Ракета должна вывести на орбиту новый разведывательный спутник IGS-Optical 6 производства компании Mitsubishi Electric. Спутник является частью японской государственной программы запуска разведывательных спутников Information Gathering Satellite (IGS), главная цель которой обеспечить независимость страны в получении спутниковой информации.

На спутнике размещены оптические инструменты, позволяющие осуществлять съемку поверхности Земли в светлое время суток.