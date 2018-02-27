Анонсирован самый дешёвый клон iPhone X

Представлен самый дешёвый клон iPhone X — Leagoo S9

В конце 2017 года в Китае стали появляться первые клоны iPhone X. Среди них был и Leagoo S9. Теперь компания официально рассказала об устройстве на MWC 2018.

Смартфон оснащен 5,85-дюймовым дисплеем с разрешением HD + и IPS-матрицей. Описание новинки очень порадовало. «Первый в мире iPhone X на Android». Вырез Leagoo тоже непростой: в нем скрыта камера, работающая по технологии Face Access. Она позволяет пользователям разблокировать телефон менее чем за 0,1 секунды. Согласно веб-сайту компании, также будет «Leagoo S9 Pro».

Другие характеристики новинки:

— восьмиядерный процессор

— 4 ГБ оперативной памяти

— 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD

— аккумулятор на 3,300 мАч В компании даже скопировали многие жесты iPhone X, включая переход к домашнему экрану по скайпу вверх.

В Leagoo не уточнили, когда стартуют продажи S9, но цена уже известна — $149.99.