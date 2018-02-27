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Анонсирован самый дешёвый клон iPhone X
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Представлен самый дешёвый клон iPhone X — Leagoo S9 

iPhones.ru 27 февраля 2018
Фото: iPhones.ru
В конце 2017 года в Китае стали появляться первые клоны iPhone X. Среди них был и Leagoo S9. Теперь компания официально рассказала об устройстве на MWC 2018.
Смартфон оснащен 5,85-дюймовым дисплеем с разрешением HD + и IPS-матрицей. Описание новинки очень порадовало. «Первый в мире iPhone X на Android». Вырез Leagoo тоже непростой: в нем скрыта камера, работающая по технологии Face Access. Она позволяет пользователям разблокировать телефон менее чем за 0,1 секунды. Согласно веб-сайту компании, также будет «Leagoo S9 Pro».
Другие характеристики новинки:
— восьмиядерный процессор
— 4 ГБ оперативной памяти
— 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD
— аккумулятор на 3,300 мАч  В компании даже скопировали многие жесты iPhone X, включая переход к домашнему экрану по скайпу вверх.
В Leagoo не уточнили, когда стартуют продажи S9, но цена уже известна — $149.99.
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