«Союз МС-06» вернулся на Землю

«Союз МС-06» успешно вернулся на Землю

Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" с тремя космонавтами с МКС приземлилась в казахстанской степи, сообщили журналистам в подмосковном Центре управления полетами

Космонавты попрощались с оставшимся на станции экипажем и закрыли переходные люки еще вечером 27 февраля. Корабль отстыковался от МКС в 2.08, а его двигательная установка включилась на торможение в 4.39 мск. В 5.06 корабль вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре экипаж испытал перегрузку около 4G. В 05.17 была дана команда на открытие основного парашюта. В ЦУП предупреждали, что спускаемая капсула "Союза МС-06" должна была приземлиться в 146 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

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В поисково-спасательной операции по эвакуации космонавтов участвуют 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12. Также задействовано 16 единиц автотехники, среди которой поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица". Найти спускаемую капсулу и выбраться из нее космонавтам помогают около 250 военнослужащих Центрального военного округа.