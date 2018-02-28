Соседние галактики воруют звезды у Млечного Пути, выяснили астрономы

"Эти звезды не просто помогают нам узнать, что произошло с диском Галактики в далеком прошлом, они одновременно позволяют нам предсказать, что случится с ней в будущем. Наблюдения за ними дают нам целое новое окно в жизнь и работу Вселенной", — заявила Кэтрин Джонстон (Kathryn Johnston) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США). Некоторые звезды на окраинах Млечного Пути оказались там не в результате поглощения им останков карликовых галактик, с которыми он недавно сталкивался, а в результате "воровства" его светил подобными спутниками нашей Галактики, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Млечный Путь находится в межгалактической пустоте не один, а в компании целой свиты из карликовых галактик, большую часть которых мы не видим из-за их крайней тусклости. Как сегодня считают ученые, многие из этих карликов периодически сближаются с нашей Галактикой, финальными "следами" чего являются так называемые звездные потоки.

Они похожи на своеобразные "ленты" из звезд, не связанных друг с другом гравитацией, которые вращаются вокруг центра Млечного Пути над и под его диском, где находится Земля, Солнце и почти все остальные звезды. Звездные потоки, как сегодня считают астрономы, представляют собой остатки шаровых скоплений или карликовых галактик, когда-то разорванных на части или поглощенных Млечным Путем в далеком прошлом.

В ходе этих апокалиптических событий, как выяснили астрономы шесть лет назад в ходе наблюдений за так называемым "кольцом единорога", одним из наиболее заметных звездных потоков, Млечный Путь "ворует" почти все темную материю у разрываемых им галактик. В результате этого они распадаются на части и превращаются в те ленты, которые мы сегодня можем увидеть в ночном небе над диском Галактики.

Джонстон и ее коллеги выяснили, что далеко не все звезды в этих лентах и кольцах являются частью погибших галактик, наблюдая за одной из самых далеких структур такого рода, которую астрономы называют "облаками Андромеды-Треугольника". Она расположена на стыке созвездий Андромеды и Треугольника и удалена от центра Галактики примерно на 60 тысяч световых лет.

Ученые пытались раскрыть историю формирования этих потоков звезд, наблюдая за двумя типами светил — престарелыми красными гигантами, почти исчерпавшими свои запасы водорода, и переменными звездами класса RR Лиры, периодически меняющими свою яркость.

Как объясняет Джонстон, и те, и другие звезды обладают необычными физическими свойствами, которые зависят исключительно от размеров этих светил и того, как много света они вырабатывают, что позволяет астрономам очень точно вычислять расстояние до них, определять их возраст и скорость движения.

Руководствуясь этими идеями, ее команда вычислила скорости движения 14 звезд, расположенных в облаках Андромеды-Треугольника, и неожиданным образом обнаружила, что они не могли попасть на окраины Млечного Пути, если бы они родились внутри карликовой галактики, недавно погибшей в ходе "космического ДТП".

Этому мешает сразу две вещи — необычная скорость и направление движения этих светил, а также то, что среди них гораздо больше звезд класса RR Лиры, чем красных гигантов, что совершенно не характерно для карликовых спутников Галактики. Вдобавок, анализ их спектра показал, что по химическому составу они гораздо ближе к светилам Млечного Пути, чем к потенциальным "беглянкам" из ее соседей.