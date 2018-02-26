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Немцы научили робота приносить пиво из холодильника
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Немцы научили робота приносить пиво из холодильника 

Lenta.ru 26 февраля 2018
Немецкие инженеры построили робота, который может приносить пиво из холодильника. Видеозапись опубликована на YouTube-канале homerUniKoblenz. Как отмечается в пояснении к ролику, машина должна была выполнить сложные задачи по сегментации и манипуляции объектами. Для этого ученые разработали нейросеть.
На кадрах видно, как робот распознает холодильник, открывает его, находит пиво запрошенной марки и приносит человеку. На сайте разработчиков поясняется, что система может различать изображения на бутылках на 20 фонах.
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