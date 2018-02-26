Российские ученые получат 22 миллиарда грантов

Российский научный фонд в 2018 году направит 22 млрд рублей на гранты ученым

Российский научный фонд (РНФ) в 2018 году планирует выдать грантов на 22 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор фонда Александр Хлунов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Сейчас мы поддерживаем более 2,5 тыс. научных проектов на сумму более чем в 16 млрд рублей, а в 2018 году собираемся направить на гранты около 22 млрд", — сказал он.

Наряду с такими традиционными для России отраслями, как физика элементарных частиц и высоких энергий, значительную долю проектов, финансируемых РНФ, стали занимать науки о жизни, рассказал Хлунов. "Среди поддержанных РНФ проекты в области биологии, сельского хозяйства, фундаментальной медицины составляют более 25%", — отметил он.

"Мы рады этим изменениям, потому что XXI век будет обусловлен достижениями в науках о жизни больше, нежели созданием ядерного потенциала. Тот, кто решит проблему онкологических и нейродегенеративных заболеваний, скорее всего, будет владеть миром", — добавил руководитель фонда.