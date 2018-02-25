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Samsung представила новый флагман Galaxy S9
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Samsung представила новый флагман Galaxy S9 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: AP Photo
Южнокорейская компания Samsung в воскресенье представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентация прошла в Барселоне на Международном мобильном конгрессе.
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Дизайн гаджетов отличается от предыдущего поколения флагманов лишь тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, что решает проблему загрязнения объектива.
Диагональ "бесконечного" дисплея у S9 и S9+ составляет 5,8 и 6,2 дюйма соответственно, максимальное разрешение — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей). Объем ОЗУ варьируется от 4 до 6 гигабайт. Обе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.
Младшая модель оснащена сенсором на 12 мегапикселей, при этом старшая получила двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4.
Новые смартфоны стали первыми мобильными устройствами на базе 10-нанометрового чипа Qualcomm Snapdragon 845.
Официальные продажи флагманов стартуют 19 марта.
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