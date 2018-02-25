SpaceX заменит Украину на «лучшем месте в мире»

«Пока нет никаких окончательных договоренностей о сотрудничестве, но мы ведем переговоры с различными компаниями аэрокосмического сектора, включая SpaceX, по вопросу использования нашего центра Алкантара», — сказал Агиара. Бразилия допускает сдачу в аренду американской компании SpaceX космодрома Алкантара, заявил руководитель Комиссии по координации использования космических систем ВВС страны генерал-майор Луис Фернанду Агиар, передает новостной портал UOL. Ранее южноамериканская страна планировала эксплуатировать космодром совместно с Украиной.

«Некоторые из этих переговоров значительно продвинулись, и в ближайшее время мы должны объявить о достижении первой договоренности о сотрудничестве», — отметил Агиара. По его словам, в ноябре 2017-го Алкантара посетила американская делегация, состоящая из руководства Vector Space Systems, Microcosm, Boeing и Lockheed Martin. Представители SpaceX не смогли побывать на космодроме, сославшись на подготовку к пуску сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Бразилия рассчитывает зарабатывать на сдаче Алкантара в аренду до 1,5 миллиарда долларов в год, отмечает генерал-майор авиации, считая космодром «лучшим местом в мире для проведения космических запусков».

Комментируя слова Агиара, министр обороны южноамериканского государства Раул Жунгманн заявил, что Бразилия не намерена передавать право на использование космодрома какой-то одной стороне.

«До пяти государств могут участвовать. Есть интерес со стороны Китая, Франции, России, Израиля и США, а также самой Бразилии», — приводит слова главы военного ведомства телеканал Globo.

Жунгманн также подтвердил ведущиеся переговоры между федеральным правительством Бразилии и SpaceX.

Алкантара расположен в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии практически на экваторе Земли, что обеспечивает оптимальные географические условия для запуска ракет на геостационарную орбиту (максимум полезной нагрузки при минимуме требуемого для этого топлива).