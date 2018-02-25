В США у львицы выросла грива

Обитательница зоопарка в штате Оклахома — 18-летняя львица Бриджит — поставила в тупик зоологов, после того как у нее выросла грива. Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Специалисты пока не могут понять, что стало причиной появления лишней растительности на теле хищника. Никаких других мужских признаков у Бриджит не наблюдается. У львицы уже взяли анализы крови, результаты сравнят с образцами, взятыми у ее сестры Тиа.

Грива пока никак не мешает животному. Ветеринары внимательно следят за ее здоровьем.