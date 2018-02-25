Ещё
В США у львицы выросла грива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США у львицы выросла грива 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Обитательница зоопарка в штате Оклахома — 18-летняя львица Бриджит — поставила в тупик зоологов, после того как у нее выросла грива. Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
Специалисты пока не могут понять, что стало причиной появления лишней растительности на теле хищника. Никаких других мужских признаков у Бриджит не наблюдается. У львицы уже взяли анализы крови, результаты сравнят с образцами, взятыми у ее сестры Тиа.
Грива пока никак не мешает животному. Ветеринары внимательно следят за ее здоровьем.
РИА Новости: последние новости
"Меня тошнит": в Сети обсуждают "замкнутую" гифку польского художника В ДВФУ создадут технологию быстрого возведения ледовых островов для бурения В небе над Петербургом взошли "три солнца"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Синоптики рассказали, когда в Россию придет весна11
Аксенов назвал лучшее средство общения с Украиной54
В ЛНР рассказали о гибели украинских диверсантов126
Грузия задержала судно под российским флагом113
МВД назвало число участников марша памяти Немцова54
Видео
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
03:07
Новейший флагман Samsung показали на видео
Наука и техника
Битва двух носорогов попала на видео
В мире
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
Сын Ротару раскрыл тайну
Шоу-бизнес
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение