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Варшава пока не решила судьбу единственного космонавта
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Варшава пока не решила, разжаловать ли единственного в стране космонавта 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: Reuters
Власти Польши пока не решили, разжаловать ли первого и единственного в стране космонавта генерала Мирослава Гермашевского до звания рядового за то, что он входил в состав Совета национального спасения, заявил пресс-секретарь президента республики Кшиштоф Лапиньский.
В Польше прорабатывается закон о разжаловании до звания рядового генералов времен Польской народной республики. Ожидается, что это коснется членов Военного совета национального спасения, который действовал в 1981-1982 годах. Целью совета было сохранение роли правящей в то время Польской объединенной народной партии и противостояние оппозиционному движению "Солидарность". В числе генералов, которых может коснуться закон, — бывший президент ПНР Войцех Ярузельский.
"Это закон, работа над которым завтра будет продолжена. В публичном пространстве уже давно идет дискуссия о том, что члены военного совета национального спасения должны быть разжалованы", — сказал Лапиньский в эфире радиостанции RMF FM.
Он не ответил на вопрос о том, считает ли необходимым разжаловать среди прочих генерала Гермашевского.
"Может будет какая-то поправка, что разжалование не будет касаться космонавтов или людей, которые были в космосе", — сказал он.
Гермашевский, бывший во времена создания совета подполковником, неоднократно утверждал, что был включен в эту структуру без его согласия и не участвовал в принятии решений.
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