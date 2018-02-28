Варшава пока не решила судьбу единственного космонавта

Варшава пока не решила, разжаловать ли единственного в стране космонавта

Власти Польши пока не решили, разжаловать ли первого и единственного в стране космонавта генерала Мирослава Гермашевского до звания рядового за то, что он входил в состав Совета национального спасения, заявил пресс-секретарь президента республики Кшиштоф Лапиньский.

"Это закон, работа над которым завтра будет продолжена. В публичном пространстве уже давно идет дискуссия о том, что члены военного совета национального спасения должны быть разжалованы", — сказал Лапиньский в эфире радиостанции RMF FM. В Польше прорабатывается закон о разжаловании до звания рядового генералов времен Польской народной республики. Ожидается, что это коснется членов Военного совета национального спасения, который действовал в 1981-1982 годах. Целью совета было сохранение роли правящей в то время Польской объединенной народной партии и противостояние оппозиционному движению "Солидарность". В числе генералов, которых может коснуться закон, — бывший президент ПНР Войцех Ярузельский

"Может будет какая-то поправка, что разжалование не будет касаться космонавтов или людей, которые были в космосе", — сказал он. Он не ответил на вопрос о том, считает ли необходимым разжаловать среди прочих генерала Гермашевского.

Гермашевский, бывший во времена создания совета подполковником, неоднократно утверждал, что был включен в эту структуру без его согласия и не участвовал в принятии решений.