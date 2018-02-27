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iPhone X Plus может получить поддержку двух SIM-карт
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iPhone X Plus может получить поддержку двух SIM-карт 

Apple Insider 27 февраля 2018
Фото: AppleInsider.ru
iPhone X 2018 модельного года получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1242 x 2688 точек и поддержку двух SIM-карт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к планам компании. Это уже второй случай упоминания авторитетными СМИ наличия в новой модели iPhone дополнительного слота для SIM-карт.
Выпуск увеличенной версии iPhone X — чрезвычайно важный шаг для Apple, говорит Джин Мюнстер, аналитик и колумнист Bloomberg. Человек устроен таким образом, что он может не замечать сколь угодно производительного «железа», но обязательно клюнет на изменение во внешности. «Это хорошо заметно на примере iPhone 6, и мы предполагаем, что в текущем году произойдет примерно то же самое», — подчеркнул Мюнстер.
Предполагается, что смартфон с по-настоящему большим экраном заменит потребителям надобность в компактных планшетах. 6,5 дюймов будет более чем достаточно не только для веб-серфинга, но и для более серьезных задач вроде редактирования таблиц, создания презентаций и т. д. Чтобы обеспечить максимально положительный опыт взаимодействия с таким дисплеем, производителю придется еще больше увеличить его разрешение.
По информации Bloomberg, предстоящий iPhone X Plus, разработка которого ведется в рамках секретного проекта D33, получит разрешение 1242 x 2688 точек. Примерно сопоставимым разрешением обладает 12-дюймовый MacBook, чей дисплей определенно нельзя обвинить в зернистости и отсутствии должной резкости.
Решение о выпуске iPhone с дополнительным слотом для SIM-карт при этом пока обсуждается, рассказывают собеседники Bloomberg. В данный момент в Купертино рассматривают несколько возможных вариантов — от выпуска универсальной модели с E-SIM до поставок кастомных версий в регионы, где смартфоны с возможностью установки больше одной SIM-карты особенно востребованы потребителями.
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