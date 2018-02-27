iPhone X Plus может получить поддержку двух SIM-карт

iPhone X 2018 модельного года получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1242 x 2688 точек и поддержку двух SIM-карт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к планам компании. Это уже второй случай упоминания авторитетными СМИ наличия в новой модели iPhone дополнительного слота для SIM-карт.

Выпуск увеличенной версии iPhone X — чрезвычайно важный шаг для Apple , говорит Джин Мюнстер, аналитик и колумнист Bloomberg. Человек устроен таким образом, что он может не замечать сколь угодно производительного «железа», но обязательно клюнет на изменение во внешности. «Это хорошо заметно на примере iPhone 6, и мы предполагаем, что в текущем году произойдет примерно то же самое», — подчеркнул Мюнстер.

Предполагается, что смартфон с по-настоящему большим экраном заменит потребителям надобность в компактных планшетах. 6,5 дюймов будет более чем достаточно не только для веб-серфинга, но и для более серьезных задач вроде редактирования таблиц, создания презентаций и т. д. Чтобы обеспечить максимально положительный опыт взаимодействия с таким дисплеем, производителю придется еще больше увеличить его разрешение.

По информации Bloomberg, предстоящий iPhone X Plus, разработка которого ведется в рамках секретного проекта D33, получит разрешение 1242 x 2688 точек. Примерно сопоставимым разрешением обладает 12-дюймовый MacBook, чей дисплей определенно нельзя обвинить в зернистости и отсутствии должной резкости.