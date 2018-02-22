С МКС будут наблюдать за миграцией птиц 

"В результате будет составлена карта, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов, и лучше понимать, как изменения на нашей планете влияют на маршруты перелетных стай", — уточнил космонавт.

Благодаря этому уникальному эксперименту ученые смогут не только с максимальной точностью установить маршруты перелетов птиц с одного континента на другой, но и выработать новые рекомендации для пилотов самолетов.