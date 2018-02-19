Роскосмос готов к переговорам по «приватизации» МКС

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«Роскосмос» готов обсуждать передачу российского сегмента МКС в концессию 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: ТАСС
Госкорпорация «Роскосмос» готова обсуждать передачу российского сегмента Международной космической станции (МКС) в концессию группе компаний S7, сообщает газета «Известия».
«Инициатива S7 по развитию частно-государственного партнерства в космосе соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем. «Роскосмос» рассмотрит предложения компании S7 по возможной совместной эксплуатации российского сегмента МКС, когда они поступят», — сообщили в госкорпорации.
Генеральный директор компании «S7 космические транспортные системы» (входит в группу компаний S7) Сергей Сопов объявил, что хочет взять у «Роскосмоса» российский сегмент МКС в концессию. Документально оформленное предложение может быть сделано госкорпорации уже в этом году, сказали в S7.
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