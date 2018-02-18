Римские «врата в ад» работали на углекислом газе

Ученые из Германии и Турции предложили объяснение того, каким образом римским священнослужителям удавалось приносить в жертву животных, не прикасаясь к ним. По мнению ученых, жертвенных животных убивал углекислый газ. Подробности исследования можно найти в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Авторы работы исследовали «врата в ад» — выложенный камнем проход в грот в римском городе Иераполисе на территории современной Турции. Выход из грота был окружен амфитеатром ступеней для зрителей, выше находился храм. Животные, которых проводили через врата, в том числе здоровые быки, падали замертво, но сопровождавшие их священнослужители возвращались невредимыми.

Ученые измерили концентрацию углекислого газа рядом с «вратами» в разное время суток и на разной высоте. Днем тепло солнца рассеивает газ, но за ночь он скапливается на дне арены. В 40 см над полом его концентрация достигает 35%, чего достаточно, чтобы убить животное или человека за несколько минут. Однако немного выше концентрация газа уже снижается, и людям он не вредит.

По данным ученых, место для жертвоприношений было построено точно над местом, где через разломы в породе высвобождается углекислый газ. Сам город находится в геологически активной зоне, и он стал знаменитым курортом благодаря термальным источникам.