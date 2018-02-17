«Катастрофически высохшее» море показали из космоса

Российский космонавт показал фото «катастрофически высохшего» моря

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в Instagram снимок Аральского моря с земной орбиты.

Казахстанский Арал по традиции называют морем из-за его размеров, однако на самом деле оно является соленым озером. Во второй половине XX века Аральское море начало резко уменьшаться в размере.

Пользователи Instagram в комментариях также посетовали, что случилось такое обмеление, но при этом восхитились красотой космической фотографии.