Ещё
США запустят спутники Судного дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США выдвинули обвинения против россиян
США выдвинули обвинения против россиян

США запустят спутники Судного дня 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Public Domain / Wikimedia
ВВС США планируют запустить новые спутники поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency), которые смогут обеспечить связь во время ядерной войны и устойчивы к электронным помехам. Об этом пишет Popular Mechanics.
На сегодняшний день на геостационарной орбите находится четыре аппарата AEHF, в 2019 и 2020 году будут запущены еще два спутника, на создание которых выделено 29,8 миллиона долларов.
>> Астронавты США и Японии вышли в открытый космос
Система из таких спутников способна посылать сигналы даже в условиях ядерной войны, когда атмосфера заполнена излучающими электромагнитные волны заряженными частицами. Обычная связь не работает при таком «шуме», однако технология AEHF увеличивает вероятность прохождения сигнала благодаря нескольким лучам, поддерживая специальную «горячую линию» для Белого дома.
В январе 2018 года США запустили ракету-носитель Delta IV с засекреченным военным спутником NROL-47. Другой секретный спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный 7 января на ракете-носителе Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан.
Lenta.ru: последние новости
В МГУ перекрасили золото в синий цвет Вышедший из строя спутник нашел сотню новых экзопланет Найден новый способ вывести из строя iPhone
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рывок России на ОИ, подорожание курортов и другие события дня30
Украина хочет устроить себе новый Иловайск131
Бежавшая из России Коза попросила помощи291
Обзор зарубежных СМИ: «Отстраните США от Олимпиады»40
Россию обвинили в распространении страшного вируса156
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:31
Пилоты Ан-148 поругались во время крушения
Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
07:04
«Наглый песец» с Ямала вернулся с рыжей дамой
Общество
00:42
В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем девочка
Происшествия
01:45
Москву накроют аномальные морозы
Погода Новости Москвы
00:36
Обозначены сроки запуска движения по Крымскому мосту
Общество
00:36
Москвичам предлагают переименовать линии метро
Новости Москвы
01:03
Леонид Каневский рассказал об отношении милиции
Шоу-бизнес
01:26
Энистон разводится ради воссоединения с Питтом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение