США запустят спутники Судного дня

ВВС США планируют запустить новые спутники поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency), которые смогут обеспечить связь во время ядерной войны и устойчивы к электронным помехам. Об этом пишет Popular Mechanics.

На сегодняшний день на геостационарной орбите находится четыре аппарата AEHF, в 2019 и 2020 году будут запущены еще два спутника, на создание которых выделено 29,8 миллиона долларов.

Система из таких спутников способна посылать сигналы даже в условиях ядерной войны, когда атмосфера заполнена излучающими электромагнитные волны заряженными частицами. Обычная связь не работает при таком «шуме», однако технология AEHF увеличивает вероятность прохождения сигнала благодаря нескольким лучам, поддерживая специальную «горячую линию» для Белого дома.