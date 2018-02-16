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Вышедший из строя спутник нашел сотню новых экзопланет
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Вышедший из строя спутник нашел сотню новых экзопланет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Wikipedia
Международная группа астрономов объявила об открытии ста новых экзопланет, обнаруженных с помощью вышедшего из строя в 2013 году космического телескопа Kepler. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Ученые проанализировали 275 сигналов, обнаруженных транзитным методом, который основан на обнаружении падения светимости звезды, когда перед ее диском проходит небесное тело на одной линии с наблюдателем. При этом потускнение звезды должно быть заметным и периодичным, что позволяет говорит о наличии вращающихся вокруг звезды объектов.
Из числа всех случаев транзита 149 оказались планетами, а из них, в свою очередь, 95 были новыми. Некоторые изменения в светимости были вызваны соседними звездами или помехами от космических аппаратов на околоземной орбите.
Как пишут исследователи, им удалось найти планету, год на которой длится 10 дней. Она обращается вокруг HD 212657, самой яркой звезды, имеющей планету и обнаруженной телескопом Kepler.
Kepler — космическая обсерватория NASA, запущенная в 2009 году и предназначенная для поиска экзопланет. В 2013 году у аппарата отказала система ориентации, в результате чего оказалось невозможно удерживать его в правильном направлении. Тем не менее инженерам удалось предотвратить переход телескопа в безопасный режим и приспособить его для выполнения определенного круга задач.
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