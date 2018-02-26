Ещё
Представлен самый дешёвый смартфон Nokia
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представлен самый дешёвый смартфон Nokia 

Chip.ru 26 февраля 2018
Фото: Chip.ru
Компания HMD Global привезла в Барселону на выставку MWC 2018 целую россыпь новых смартфонов, в том числе и самую бюджетную модель в ряду бренда Nokia. Аппарат под номером 1 получил IPS-дисплей диагональю 4,5 дюйма и разрешением 854х480 точек.
В основе новинки лежит четырехъядерный процессор MediaTek MT6737M тактовой частотой 1,1 ГГц. Nokia 1 имеет в своем распоряжении скромные 1 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет 69 евро. Камеры — 8 и 2 мегапикселя. Габариты модели — 133,6х67,8х9,5 мм.
Аккумулятор имеет ёмкость 2150 мА·ч. Его хватает на 360 часов работы в режиме ожидания, 9 часов разговоров или 53 часа прослушивания музыки через наушники. Работа производится под управлением облегченной операционной системы Android Go. Начало продаж самой доступной модели Nokia ожидается в апреле.
Chip.ru: последние новости
Ученые поймали сразу три мощнейших «инопланетных» сигнала Oppo представила свою бюджетную версию iPhone X 4 июня на конференции WWDC 2018 Apple представит новое поколение iOS и macOS
 Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию443
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе20
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури41
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня10
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе282
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение