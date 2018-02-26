Представлен самый дешёвый смартфон Nokia

Компания HMD Global привезла в Барселону на выставку MWC 2018 целую россыпь новых смартфонов, в том числе и самую бюджетную модель в ряду бренда Nokia. Аппарат под номером 1 получил IPS-дисплей диагональю 4,5 дюйма и разрешением 854х480 точек.

В основе новинки лежит четырехъядерный процессор MediaTek MT6737M тактовой частотой 1,1 ГГц. Nokia 1 имеет в своем распоряжении скромные 1 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет 69 евро. Камеры — 8 и 2 мегапикселя. Габариты модели — 133,6х67,8х9,5 мм.

Аккумулятор имеет ёмкость 2150 мА·ч. Его хватает на 360 часов работы в режиме ожидания, 9 часов разговоров или 53 часа прослушивания музыки через наушники. Работа производится под управлением облегченной операционной системы Android Go. Начало продаж самой доступной модели Nokia ожидается в апреле.