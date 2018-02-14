Ученые рассказали о разрушении челябинского метеорита

— Наша атмосфера наполнена азотом, кислородом, углекислым газом и водяным паром. Для земных минералов и горных пород эта обстановка привычная, а вот для внеземного вещества, пять миллиардов лет находившегося практически в вакууме, эта среда очень агрессивная, — говорит директор геологического музея Дмитрий Клейменов. Ученые Уральского горного университета рассказали об изменении метеоритного вещества за пять лет пребывания в земных условиях (завтра, напомним, пятая годовщина падения знаменитого челябинского метеорита).

По словам специалиста, в первую очередь начинают окисляться сульфиды железа и никеля, самыми нестабильными из которых являются троилит и хизлевудит, входящие в состав метеорита и редко встречающиеся на нашей планете. Из-за этого процесса большинство фрагментов метеорита, собранных весной 2013 года после схода снежного покрова, оказалось покрыто корочками и пленками сульфатов и окислов железа.

"Это показатель начальных процессов разрушения протовещества, из которого формировались планеты", — считает он.

— Метеорит, влетевший в атмосферу со скоростью около 19 километров в секунду, испытал громадные "стрессовые" нагрузки, войдя в плотные слои атмосферы и разогревшись до нескольких тысяч градусов Цельсия. Поэтому фрагменты оказались разбиты макро— и микротрещинами, ускорившими процесс разрушения, — пояснил Клейменов. Сохранить в практически идеальном состоянии получается только те фрагменты, которые были найдены в первые дни после падения, потому что они не успели насытиться водой. Остальные кусочки метеорита, обнаруженные в экспедициях с 2015 по 2017 год, подверглись сильному выветриванию.

Основные повреждения метеорита, происходящие со временем, это отшелушивание темной корочки плавления, появление ржавых пятен и выветривание поверхностей.