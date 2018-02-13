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Песков рассказал о планах Путина из-за болезни

Предсказана скорая глобальная катастрофа 

Lenta.ru 13 минут назад
Фото: Charlotte Graham / Globallookpress.com
Группа американских исследователей обнаружила, что к концу века крупные прибрежные города во всем мире, вероятно, будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за 25 лет, чтобы построить климатические модели, предсказывающие рост уровня моря. Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на дополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этот период оценивается в 2,9 миллиметра в год, то в период времени 2005-2100 годы океан поднимется на 65 сантиметров.
Климатические модели, прогнозирующие, что подъем уровня моря будет постоянной величиной, предсказывают рост на 30 сантиметров за тот же период. В новом исследовании ученые оценили расширение объема океана из-за нагревания, количество тающего льда, а также оценили влияние вулканов.
Причиной наводнений, которые ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона, эксперты называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.
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