Ещё
Создан чип, имитирующий работу мозга человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создан чип, имитирующий работу мозга человека 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay.com
Компьютер в ближайшем будущем сможет имитировать деятельность мозга человека.
Ускорить развитие искусственного интеллекта поможет компьютер, способный имитировать мозговую деятельность, считают ученые. Вполне возможно, что разработки специалистов из американского штата Массачусетс станут очередным шагом к созданию такого «железа».
Суперкомпьютеру Kik Riken понадобилось более сорока минут на моделирование одной секунды активности 1,74 миллиарда нейронов и 10,5 триллиона синапсов, что равноценно сотой доли всех операций, которые происходят в человеческом мозге, информирует Nature.
Специалисты из Соединенных Штатов Америки представили нейроморфный чип, работа которого основана на принципе взаимодействия клеток мозга. В нем сила электрического тока, протекающего в синапсах из германия, регулируется аналогично потоку ионов в нейронных соединениях.
ТК «Звезда»: последние новости
В России испытали новые плазменные двигатели Роскосмос перенес пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» на резервную дату «Прогресс» впервые отправят к МКС по двухвитковой схеме полета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заболел
Раскрыты обстоятельства гибели россиян в Сирии785
Грудинин обманул ЦИК
Раскрыто прошлое пролетевшего мимо Земли «корабля пришельцев»7
Запаниковали: что произошло во «Внуково»12
Видео
01:30
Панин вновь шокировал общественность
Шоу-бизнес
00:14
Запаниковали: что произошло во «Внуково»
Происшествия
01:03
Джигарханян о бывших женах: «пусть они все сдохнут»
Шоу-бизнес
00:14
Во «Внуково» объявлена аварийная тревога
Происшествия
03:47
Обвал американских рынков объяснили эмоциями
Экономика Рынки
04:09
Самбурской пришлось обратиться к врачу
Шоу-бизнес
04:48
Саакашвили выдворен с Украины
Украина В мире
04:55
Убийцей лидера «Оплота» Жилина оказался украинец
Происшествия
00:32
Боевики показали плененных «львят халифата»
Ближний Восток В мире
01:22
Саакашвили кричал во время задержания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение