Создан чип, имитирующий работу мозга человека

Компьютер в ближайшем будущем сможет имитировать деятельность мозга человека.

Ускорить развитие искусственного интеллекта поможет компьютер, способный имитировать мозговую деятельность, считают ученые. Вполне возможно, что разработки специалистов из американского штата Массачусетс станут очередным шагом к созданию такого «железа».

Суперкомпьютеру Kik Riken понадобилось более сорока минут на моделирование одной секунды активности 1,74 миллиарда нейронов и 10,5 триллиона синапсов, что равноценно сотой доли всех операций, которые происходят в человеческом мозге, информирует Nature.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки представили нейроморфный чип, работа которого основана на принципе взаимодействия клеток мозга. В нем сила электрического тока, протекающего в синапсах из германия, регулируется аналогично потоку ионов в нейронных соединениях.