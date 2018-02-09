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Американские самолеты разбомбили ракету Маска
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Американские самолеты разбомбили ракету Маска 

Lenta.ru 4 часа назад
ВВС США подорвали первую ступень Falcon 9, возвращавшуюся на землю после запуска ракетой спутника связи SES-16/GovSat-1, сообщили AmericaSpace доверенные анонимные источники.
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По их словам, американские военные нанесли авиаудар по первой ступени Falcon 9. Оружие, которым мог быть подорван компонент ракеты, не называется. Издание предполагает, что подобные действия военных обусловлены соображениями безопасности, поскольку SpaceX не планировала сохранять первую ступень Falcon 9 после запуска миссии SES-16/GovSat-1.
В ВВС США изданию отказались комментировать данную информацию, рекомендовав обратиться к SpaceX. На момент публикации в AmericaSpace не получили ответ от компании.
Falcon 9 с SES-16/GovSat-1 стартовала 31 января 2018 года. После запуска первая ступень ракеты приводнилась в Атлантическом океане недалеко от космодрома на мысе Канаверал.
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