«Прогресс» впервые отравят к МКС по сверхкороткой схеме 

Ракета "Союз-2.1а" стартует 11 февраля с космодрома Байконур и отправит грузовой корабль "Прогресс МС-08" по новой укороченной двухвитковой схеме к Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе.
Старт намечен на 11.59 мск, корабль должен достичь станции в этот же день в 15.25 мск.
О том, что в ходе полета баллистики собираются отработать новую двухвитковую схему доставки кораблей к МКС, ранее сообщал руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев. По его словам, новая схема также позволит (по предварительным расчетам) экономить до трети топлива.
Изначально по новой схеме, полет по которой занял бы чуть более трех часов, планировалось отправить "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года, но автоматика отменила пуск. Старт перенесли на резервную дату — 14 октября, когда баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции за двое суток.
Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08". Традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. 9 февраля 2018
Как рассказывали в Роскосмосе, "Прогресс МС-08" должен доставить на МКС 1,39 тысячи килограммов сухих грузов, 890 килограммов топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов воды в баках системы "Родник", а также 46 килограммов сжатого воздуха и кислорода в баллонах.
В грузовом отсеке уложено научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры для эксперимента по мониторингу миграций диких животных "Икарус" (его российские космонавты должны будут установить на внешней поверхности станции во время их следующего выхода в открытый космос), комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами, одеждой, лекарствами и средствами личной гигиены для членов экипажа.