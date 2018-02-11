«Прогресс» впервые отравят к МКС по сверхкороткой схеме

Ракета "Союз-2.1а" стартует 11 февраля с космодрома Байконур и отправит грузовой корабль "Прогресс МС-08" по новой укороченной двухвитковой схеме к Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе.

Старт намечен на 11.59 мск, корабль должен достичь станции в этот же день в 15.25 мск.

О том, что в ходе полета баллистики собираются отработать новую двухвитковую схему доставки кораблей к МКС, ранее сообщал руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев . По его словам, новая схема также позволит (по предварительным расчетам) экономить до трети топлива.

Изначально по новой схеме, полет по которой занял бы чуть более трех часов, планировалось отправить "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года, но автоматика отменила пуск. Старт перенесли на резервную дату — 14 октября, когда баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции за двое суток.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой схеме был совершен 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08". Традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08" установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. 9 февраля 2018

Как рассказывали в Роскосмосе , "Прогресс МС-08" должен доставить на МКС 1,39 тысячи килограммов сухих грузов, 890 килограммов топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов воды в баках системы "Родник", а также 46 килограммов сжатого воздуха и кислорода в баллонах.

В грузовом отсеке уложено научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры для эксперимента по мониторингу миграций диких животных "Икарус" (его российские космонавты должны будут установить на внешней поверхности станции во время их следующего выхода в открытый космос), комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами, одеждой, лекарствами и средствами личной гигиены для членов экипажа.