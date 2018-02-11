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«Прогресс МС-08» вновь запустят к МКС
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«Прогресс МС-08» вновь запустят к МКС 

360tv.ru 11 февраля 2018
Фото: 360tv.ru
Новый старт грузового корабля «Прогресс МС-08» к международной космической станции (МКС) состоится 13 февраля в 11:13 по московскому времени с космодрома Байконур, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Ранее это планировалось сделать 11 февраля в 11:59, но запуск не состоялся. По заявлению Роскосмоса, перед стартом поступила команда на автоматическое выключение двигателей, пишет издание.
Причиной отмены запуска могла стать нештатная работа системы управления ракеты-носителя. В частности, проблема может крыться в ошибке компьютера системы управления — это будет проверяться в первую очередь.
«Прогресс МС-08» собирались отправить к МКС, используя двухвитковую схему — корабль должен был достичь станции спустя три с половиной часа. Однако из-за того, что запуск был перенесен, грузовик по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа уже не сможет. Это значит, что будет задействована традиционная двухсуточная схема.
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