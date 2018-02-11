«Прогресс МС-08» вновь запустят к МКС

Ранее это планировалось сделать 11 февраля в 11:59, но запуск не состоялся. По заявлению Роскосмоса , перед стартом поступила команда на автоматическое выключение двигателей, пишет издание.

Причиной отмены запуска могла стать нештатная работа системы управления ракеты-носителя. В частности, проблема может крыться в ошибке компьютера системы управления — это будет проверяться в первую очередь.

«Прогресс МС-08» собирались отправить к МКС, используя двухвитковую схему — корабль должен был достичь станции спустя три с половиной часа. Однако из-за того, что запуск был перенесен, грузовик по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа уже не сможет. Это значит, что будет задействована традиционная двухсуточная схема.