Очередной сбой: старт ракеты «Союз-2.1а» не состоялся

Старт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» не состоялся. Запуск с Байконура был отменен из-за сбоя в программе бортовой вычислительной машины ракеты, говорят источники агентств в космической отрасли. Новая дата пуска назначена на предстоящий вторник, 13 февраля. К этому времени специалисты либо заменят бортовой компьютер, либо скорректируют программное обеспечение.

«Прогресс» должен был доставить на МКС различные грузы. И впервые в истории космонавтики долететь до космической станции всего за 3,5 часа. Такой рекорд планировалось поставить еще осенью 2017 года, рассказал Business FM академик Российской Академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков

— Разработчик программного обеспечения для компьютера за это отвечает, а также отвечает специалист РКК «Энергия» , которые изготавливают этот корабль и контролируют все узлы и агрегаты, которые делают соисполнители.

— Какие проблемы могли бы возникнуть, если бы все-таки ракета стартанула?

— Ракета могла отработать нормально, и сбой произойти, например, при разделении корабля и носителя. Мог бы, конечно, еще хуже — на этапе работы первой ступени произойти. Но это все могло бы быть, если бы. Слава богу, автоматика сработала нормально. Остановила предстартовую, предпусковую подготовку и произошел сброс программы рабочей и, соответственно, перенос на резервную дату. Я бы все-таки, наверное, сейчас не искал никаких причин в этом происшедшем. Пускай специалисты разбираются. Я бы обратил внимание на другой момент. 12 октября прошлого года при запуске «Прогресса МС-07» произошел точно такой же сбой. Была остановлена предстартовая подготовка, буквально в последний момент. И запуск был перенесен на резервную дату — 14 октября. Произошла точно такая же ошибка. Тогда заменили агрегат, и пуск прошел нормально. Но вот значит, какую-то глубинную проблему до сих пор не обнаружили.

— Источник в ракетно-космической отрасли говорит, предполагалось, что корабль впервые доберется до МКС по двухвитковой системе всего за 3,5 часа.

— Разработана такая баллистическая схема, такие коррекции траектории полета, которые позволяют свести до минимума время сближение корабля и станции. Обычная стандартная схема — это около 50 часов, двое суток. Была разработана четырехвитковая схема, когда за шесть часов добирались космонавты. Это и физически легче и, в общем-то, материально гораздо не так затратно. Но сейчас пошли дальше, и разработана двухвитковая схема. К сожалению, и в октябре ее не получилось опробовать, и сейчас.