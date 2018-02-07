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Раскрыта информация о гиперзвуковом лайнере
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Российские инженеры рассказали подробности проекта гиперзвукового гражданского самолета 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского участвуют в международном проекте пассажирского лайнера будущего.
Перспективное гиперзвуковое воздушное судно будет иметь длину около 90 метров, общий вес около 400 тонн и летать на водороде, на крейсерском режиме при числах Маха 7–8, сообщила Нина Воеводенко, начальник сектора отделения летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» и один из руководителей международного проекта HEXAFLY-INT с российской стороны.
«Сейчас подобных аппаратов в принципе нет. Крейсерских пассажирских самолетов, способных летать со скоростью, соответствующей числу Маха 5 и даже 3, — не существует», — сказала она.
По словам Воеводенко, будущий самолет будет иметь особую компоновку, позволяющую снизить сопротивляемость воздуха, и интегрированный в общую форму воздухозаборник. Эти характеристики должны дать увеличение подъемной силы и аэродинамического качества на гиперзвуковых режимах.
Для участников проекта HEXAFLY-INT остаются открытыми два вопроса: новый двигатель и теплозащита.
«На таких скоростях полета отдельные части летательного аппарата могут "разогреться" до 2000 градусов. Таким образом, необходимо разработать специальные, термоустойчивые материалы для обшивки гиперзвукового лайнера, что послужит стимулом к приобретению новых знаний и технологий», — уверена Воеводенко.
В 2019 году участники проекта собираются провести летный эксперимент на полигоне в Бразилии. На российскую сторону возложена задача изготовления модели для этого полета.
В проекте HEXAFLY-INT (High-Speed EXperimental FLY Vehicles — INTernational — Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат) задействованы специалисты из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии. Координатором проекта выступает голландская ESA — ESTEC.
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