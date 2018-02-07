Раскрыта информация о гиперзвуковом лайнере

Российские инженеры рассказали подробности проекта гиперзвукового гражданского самолета

«Сейчас подобных аппаратов в принципе нет. Крейсерских пассажирских самолетов, способных летать со скоростью, соответствующей числу Маха 5 и даже 3, — не существует», — сказала она. Перспективное гиперзвуковое воздушное судно будет иметь длину около 90 метров, общий вес около 400 тонн и летать на водороде, на крейсерском режиме при числах Маха 7–8, сообщила Нина Воеводенко, начальник сектора отделения летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» и один из руководителей международного проекта HEXAFLY-INT с российской стороны.

По словам Воеводенко, будущий самолет будет иметь особую компоновку, позволяющую снизить сопротивляемость воздуха, и интегрированный в общую форму воздухозаборник. Эти характеристики должны дать увеличение подъемной силы и аэродинамического качества на гиперзвуковых режимах.

«На таких скоростях полета отдельные части летательного аппарата могут "разогреться" до 2000 градусов. Таким образом, необходимо разработать специальные, термоустойчивые материалы для обшивки гиперзвукового лайнера, что послужит стимулом к приобретению новых знаний и технологий», — уверена Воеводенко. Для участников проекта HEXAFLY-INT остаются открытыми два вопроса: новый двигатель и теплозащита.

В 2019 году участники проекта собираются провести летный эксперимент на полигоне в Бразилии. На российскую сторону возложена задача изготовления модели для этого полета.

В проекте HEXAFLY-INT (High-Speed EXperimental FLY Vehicles — INTernational — Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат) задействованы специалисты из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии. Координатором проекта выступает голландская ESA — ESTEC.