Хороший трюк. «Роскосмос» о запуске Falcon Heavy

Официальный представитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Буренков считает, что запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla является хорошим рекламным ходом. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на интервью Буренкова радиостанции «Эхо Москвы».
«Дело в том, что есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом… заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Для этого они устраивают разные промоакции… Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался», — сказал он.
«Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно», — добавил Буренков.
Ракета Falcon Heavy принадлежит американской компании SpaceX. Она стартовала 7 февраля с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США), с которой осуществлялись запуски к Луне по программе «Аполлон». В качестве полезного груза ракета доставила в космос автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции основателя компании Илона Маска. За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре.