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Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился
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Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © AP Photo / John Raoux
Центральный разгонный блок новой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился во время посадки. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска, сделанное им на пресс-конференции.
На ускорителе, согласно озвученным данным, сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в воду на скорости 480 километров в час. При этом планировалось, что блок должен был приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Два других ускорителя (боковых) совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX во вторник успешно отправилась в первый тестовый полет, в ходе которого в космос был запущен спортивный автомобиль владельца компании Илона Маска.
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