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Объявлен новый мировой рекордсмен по лайкам
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Объявлен новый мировой рекордсмен по лайкам 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @kyliejenner
Американская модель Кайли Дженнер, родившая 1 февраля ребенка, стала новым мировым рекордсменом по числу лайков в Instagram. Опубликованный снимок дочери за 15 часов собрал более 13 миллионов лайков и огромное количество поздравительных комментариев.
Всего за новостями модели следят 103 миллиона подписчиков.
Все самые залайканные фотографии в Instagram связаны с рождением детей. Предыдущий рекорд по отметкам «нравится» принадлежал популярному португальскому футболисту Криштиано Рональду, который сфотографировал жену с новорожденным ребенком в больничной палате. С ноября 2017 года снимок собрал 11,3 миллиона лайков.
Третье место теперь занимает американская певице Бейонсе, которая на момент съемок ждала двойню. За год пользователи Instagram поставили более 11,2 миллиона поздравительных лайков под фотографией беременной знаменитости.
20-летняя Кайли Дженнер прославилась благодаря участию в телевизионном шоу «Семейство Кардашьян». Девушка до последнегоскрывала перед фанатами беременность, потому что не хотела подвергать себя и ребенка волнениям, связанным с излишним вниманием журналистов.
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