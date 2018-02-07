Программист разгадал головоломку стоимостью 2 млн

Программист разгадал головоломку стоимостью в 2,3 миллиона рублей

Тридцатилетний программист разгадал картину-головоломку, созданную в 2015 году американской художницей Роб Майерс, сообщает Motherboard.

Пользователь под ником 1FLAMEN6, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что в языках пламени, которые изображены по краю картины, зашифрована строка двоичного кода. Для того, чтобы найти решение, мужчина разработал программу, преобразовавшую цепочку нулей и единиц в код от биткоин-кошелька.

Как отмечает издание, головоломка открывала доступ к 4,87 биткоина, стоимость которых сейчас составляет примерно 41 тысячу долларов (более 2,3 миллиона рублей).