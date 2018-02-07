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Программист разгадал головоломку стоимостью 2 млн
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Программист разгадал головоломку стоимостью в 2,3 миллиона рублей 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: аккаунт Coin_Artist в сети Facebook
Тридцатилетний программист разгадал картину-головоломку, созданную в 2015 году американской художницей Роб Майерс, сообщает Motherboard.
Пользователь под ником 1FLAMEN6, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что в языках пламени, которые изображены по краю картины, зашифрована строка двоичного кода. Для того, чтобы найти решение, мужчина разработал программу, преобразовавшую цепочку нулей и единиц в код от биткоин-кошелька.
Как отмечает издание, головоломка открывала доступ к 4,87 биткоина, стоимость которых сейчас составляет примерно 41 тысячу долларов (более 2,3 миллиона рублей).
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