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Россиян признали самыми уязвимыми в Сети
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Россиян признали самыми уязвимыми в сети 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи из России гораздо чаще юзеров из других стран подвержены рискам в сети. Об этом говорится в исследовании Microsoft, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По данным исследования, негативный опыт в интернете испытывали около 75 процентов россиян. Тем не менее, уровень плохого обращения в сети снизился на 12 процентов по сравнению с 2016 годом. Оскорблений в российском сегменте интернета, судя по словам опрошенных, также стало меньше — они сократились на четыре процента.
Кроме того, оказалось, что пользователи из России сталкиваются с сексуальными рисками реже, чем жители других стран: общемировой показатель находится на уровне 31 процента, в России он составляет 20 процентов.
Респонденты признали, что неприятные инциденты в сети порождают у них недоверие к людям как в онлайне (54 процента опрошенных), так и в реальной жизни (34 процента), а также увеличение стресса (34 процента). Женщины оказываются в стрессовых ситуациях на 18 процентов чаще мужчин.
Кроме того, в исследовании говорится, что чаще всего с агрессивным поведением в сети сталкиваются подростки (около 70 процентов). Специалисты связывают это с тем, что молодежь не отличается высоким уровнем цифровой культуры, но зато активнее других возрастных групп готова отстаивать свои интересы.
В общем рейтинге по индексу цифровой культуры Россия заняла 19 место из 23. Опрос проводился среди жителей страны в возрасте от 13 до 74 лет.
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