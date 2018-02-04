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В Каире показали «кричащую» мумию царевича-предателя
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В каирском музее выставили «кричащую» мумию царевича-предателя 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: пресс-служба министерства по делам памятников древности Египта
Никогда ранее не выставлявшуюся для публики загадочную "кричащую" мумию сына древнеегипетского фараона XX династии Рамзеса III возрастом свыше 3 тысяч лет перевели из запасников в основную экспозицию Египетского музея на площади Тахрир в Каире, говорится в распространенном заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
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Добавляется, что теперь ее можно увидеть в зале мумий.
Эта мумия была обнаружена в 1886 году в Луксоре в саркофаге из кедра завернутой в овечью шкуру. Рот мумии приоткрыт таким образом, что создается ощущение, будто она кричит.
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что мумия, скорее всего, принадлежит одному из сыновей древнеегипетского фараона XX династии (примерно 1186-1069 годы до нашей эры) Рамзеса III — Пентауру. С его именем связана история о неудачной попытке дворцового переворота с целью сместить с трона Рамзеса III. В результате этого неудавшегося заговора Пентаур (от рождения сын фараона носил другое имя), которому на момент смерти едва исполнилось 20 лет, на суде в знак вечного проклятия был лишен своего настоящего имени и приговорен к казни. Ученые полагают, что царевич, вероятнее всего, покончил с собой. Именно по причине предательства, как считают специалисты, тело царевича после смерти обернули в овечью шкуру и поместили в простой деревянный безымянный саркофаг.
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