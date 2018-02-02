Человечество пережило «огненный апокалипсис» в конце ледникового периода

Последний эпизод наступления ледников, вызванный падением метеорита около 13 тысяч лет назад, сопровождался массовыми пожарами, охватившими примерно 10% от площади планеты, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Geology.

>> Ученые предупредили о грядущей катастрофе "Сегодня большинство из нас считает, что в это время через атмосферу Земли пролетела комета, распавшаяся после этого на части. Множество химических индикаторов указывает на то, что десятая часть площади суши, примерно 10 миллионов квадратных километров, была в то время охвачена мощнейшими пожарами", — заявил Адриан Мелотт (Adrian Melott) из университета Канзаса в Лоуренсе (США).

Последнее похолодание и последовавшее за ним наступление ледников на Земле произошло примерно 12,9 тысячи лет назад, этот промежуток в истории нашей планеты известен как младший, или поздний, дриас. Резкие изменения климата, как сегодня считают исследователи, привели к полному вымиранию мегафауны Северной Америки — мастодонтов, гигантских ленивцев-мегатериев, саблезубых кошек и других крупных животных.

Первые следы этого катаклизма были открыты совсем недавно, примерно 10 лет назад, когда геологи из США нашли следы "метеоритных" горных пород на дне одного из древних озер в Мексике. С тех пор ученые активно спорят, какие последствия вызвало это падение и как оно могло повлиять на жизнь человечества.

Мелотт и его коллеги нашли первые свидетельства того, что падение Дриасовой кометы вызвало настоящий огненный апокалипсис, который, скорее всего, очень сильно повлиял на жизнь первых народов Земли, изучая следы этого события в самых разных уголках мира.

Как отмечают геологи, изначально они просто пытались найти следы от падения обломков этого небесного тела, изучая образцы осадочных пород, извлеченных с дна пересохших рек, озер и морей, существовавших во времена Дриаса и исчезнувших сегодня. Их анализ, как надеялись ученые, должен был помочь им оценить размеры кометы и понять, насколько сильно ее падение поспособствовало похолоданию климата и последнему наступлению ледников.

Анализируя образцы пород из 170 уголков мира, в том числе и из России, геологи заметили несколько необычных вещей. К примеру, породы, сформировавшиеся во время падения кометы, содержали в себе большое количество пыли, а также соединений аммиака. В свою очередь, слои грунта, возникшие чуть позже, содержали в себе необычно много пыльцы тополей и некоторых других деревьев.

Вдобавок, образцы льда, сформировавшиеся в то время в ледовых массивах Гренландии, содержали в себе необычно много углекислого газа и различных органических молекул, обычно отсутствующих в воздухе Арктики.

Все эти находки, как объясняет Мелотт, являются следами одного и того же феномена — мощнейших лесных пожаров, уничтоживших, по оценкам ученых, примерно 9% биомассы Земли и охвативших около 10% от площади суши. Это привело к выбросу огромных количеств СО2 в атмосферу и ее "запылению", так как леса больше не удерживали пыль у поверхности Земли. Впоследствии, пожарища заросли быстрорастущими видами деревьев, такими как тополя, и экосистемы планеты начали восстанавливаться.