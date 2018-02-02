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Уникальные алмазы найдены в Якутии
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Уникальные алмазы найдены в Якутии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: iStock
Крайне редкие алмазы массой 97,92 карата и 85,62 карата найдены на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает АЛРОСА.
«Действительно крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом», — сказал директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
Алмаз массой 97,92 карата — прозрачный камень с желтоватым оттенком в форме октаэдра, рассказали в компании. Другой камень — также прозрачный, с желтоватым оттенком.
Ранее сообщалось, что на уральском руднике нашли изумруд массой 1,6 кг.
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