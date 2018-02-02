Уникальные алмазы найдены в Якутии

Крайне редкие алмазы массой 97,92 карата и 85,62 карата найдены на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает АЛРОСА.

«Действительно крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом», — сказал директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.

Алмаз массой 97,92 карата — прозрачный камень с желтоватым оттенком в форме октаэдра, рассказали в компании. Другой камень — также прозрачный, с желтоватым оттенком.

Ранее сообщалось, что на уральском руднике нашли изумруд массой 1,6 кг.