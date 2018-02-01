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Спутники РФ «Канопус-В» №3 и №4 выведены на орбиты
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Российские спутники «Канопус-В» №3 и №4 выведены на орбиты 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4 отделились от разгонного блока "Фрегат" и успешно выведены на орбиты, сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.
"Произошло отделение космических аппаратов "Канопус-В" №3 и №4 от разгонного блока "Фрегат", — сказали в госкорпорации.
Уточняется, что спутники были выведены на орбиты в 06:06 мск и в 06:12 мск соответственно.
Затем на орбиту будут выведены девять малых спутников из разных стран: четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия), четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один космический аппарат технологического назначения D-Star One (тоже ФРГ).
Разгонный блок "Фрегат" последовательно сформирует орбиты для отделения иностранных аппаратов. Отделение четырех спутников S-NET ожидается в 07:33 мск, четырех аппаратов LEMUR — в 07:37 мск, D-Star One — в 07:50 мск. После этого разгонный блок будет направлен в сторону Земли, в 10:34 мск войдет в атмосферу на высоте 100 км, а его не сгоревшие в плотных слоях обломки позже затонут в несудоходном районе Тихого океана.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 11 аппаратами стартовала в 05:07 мск с космодрома Восточный. Через девять минут после старта разгонный блок "Фрегат" с 11 спутниками отделился от третьей ступени ракеты.
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