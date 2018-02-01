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«Союз-2.1а» стартовал с космодрома Восточный
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Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Ракета "Союз-2.1а" со спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала в ходе третьего пуска с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости.
Отделение космической головной части (разгонного блока "Фрегат" с 11 спутниками) от третьей ступени "Союза" ожидается в 05.16 мск. "Канопусы" выведут на расчетную орбиту высотой порядка 510 километров в 6.12 мск. В 7.50 на орбитах будут все 11 путников.
Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату.
После выявления причин аварии — несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком — было принято решение перенести третий пуск "за" 25 января 2018 года. Перед наступлением нового года "Роскосмос" уточнил, что пуск планируется первого февраля.
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