Ракета «Протон» оказалась ненужной

В 2018 году российская тяжелая ракета «Протон» установит антирекорд по числу пусков, стартовав всего два раза, сообщает журналист, главный редактор сайта RussianSpaceWeb.com Анатолий Зак в колонке для ArsTechnica.

По его мнению, в текущем году носитель, скорее всего, не выведет на орбиту ни одной коммерческой нагрузки. «Почтенная советская космическая ракета почти четверть века запускала спутники связи для всего мира. Но скатилась до почти полной ненужности всего за два года», — пишет эксперт.

Зак отмечает, что несмотря на то, что коммерческие космические аппараты Eutelsat-5 West B и MEV (Mission Extension Vehicle) планируется запустить летом 2018 года, источники в американской компании Orbital ATK, производящей MEV, сообщают, что данный аппарат не будет готов по крайней мере до четвертого квартала 2018 года (или, что более вероятно, первого квартала 2019 года).

«Другая классифицированная военная полезная нагрузка также может полететь в этом году, по-видимому, по мере необходимости», — полагает Зак. Попытки российского правительства загрузить «Протоны» федеральными заказами в условиях, когда его международные клиенты исчезли, не увенчались успехом, отмечает эксперт. По его мнению, в настоящее время спутник связи «Благовест-12Л», созданный в интересах Минобороны , является единственным гарантированным заказом на пуск «Протона» в 2018 году.

Метеорологический спутник «Электро-Л» № 3 и рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ», которые ранее планировалось запустить на украинской ракете «Зенит» , скорее всего, будут отправлены в космос на «Протоне» в 2019 году, поскольку «требуются время и деньги, необходимые для реконфигурации обоих космических аппаратов».

По мнению Зака, единственной «действительно нужной полезной нагрузкой», которую в 2018 году может запустить «Протон», служит модуль «Наука» для МКС. Хотя данный старт назначен на декабрь, маловероятно, что его удастся произвести его в срок.

Зак называет три причины снижения числа пусков «Протонов»: технические («профессиональная компетентность и контроль качества» на предприятиях «Роскосмоса» ), политические («есть политический риск, связанный с запуском Россией коммерческой нагрузки») и финансовые (конкуренция с западными компаниями SpaceX Arianespace ).

Ранее журналист сообщил, что «Роскосмос» для международной лунной станции DSG (Deep Space Gateway) предложил разработать многоцелевой модуль, запускать который предлагается при помощи американской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System).