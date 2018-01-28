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Найден способ избежать укусов комаров
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Биологи выяснили, как избежать укусов комаров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комары способны запоминать запахи, ассоциируемые с опасностью, и впоследствии избегать их. Это способно помочь в разработке средств борьбы с комарами, переносящими опасные заболевания. К такому выводу пришли биологи из Вашингтонского университета в США, их работу публикует Current Biology.
В ходе исследования самок желтолиходарочного комара помещали в камеру, где находилась ткань с запахами разных людей и мышей. Когда подопытные на нее садились, ученые с помощью вибрации симулировали защиту жертвы от укусов.
Через 24 часа комаров выпустили в другое пространство с двумя коридорами — по одному ученые запустили воздух без запаха, а по другому — с запахами из предыдущего эксперимента. При этом насекомые не летели по тому коридору, где был запах их прежних "жертв", "давших отпор".
В исследовании отмечается, что запоминать запахи комарам помогает дофамин — генетически модифицированные особи, у которых была затруднена выработка этого гормона, не различали ароматы.
Авторы работы полагают, что их открытие может принести большую пользу медицине. Так, нарушение выработки дофамина с помощью генной инженерии может отучить комаров узнавать запахи людей и бояться резких движений.
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