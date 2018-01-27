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Найдена старейшая змея России
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Васю признали старейшей змеей России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Анаконда Василий из террариума управления культуры города Ленинска-Кузнецкого официально признан старой змеей в стране.
Этот факт подтвержден книгой рекордов России.
— Дата рождения змеи — не позднее 31 декабря 1994 года, — сообщил "РГ" представитель книги рекордов России Станислав Коненко. — Следовательно, ее возраст в день присвоения рекорда составлял не менее 22 лет и 324 дней.
По словам сотрудников террариума, парагвайскую анаконду Василия привезли в Ленинск-Кузнецкий в годовалом возрасте из Москвы. Его длина составляет более 2,5 метров.
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