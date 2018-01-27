Найдено хрустальное оружие возрастом 5,5 тысяч лет

Археологи нашли хрустальное оружие, которому больше 5,5 тыс. лет

Помимо оружия в гробнице была найдена одежда, богато украшенная янтарными бусинами.

В Испании около города Валенсия-де-ла-Консепсьон археологи обнаружили древнее оружие из хрусталя, датируемое 3500 годом до нашей эры, сообщает Daily Star

25 хрустальных наконечников для стрел, лезвие кинжала, а также ряд других артефактов были найдены в гробнице, которая, по мнению ученых, относится к эпохе неолита.

Обнаруженный хрустальный кинжал имеет длину 214 мм, ширину 59 мм и толщину 13 мм, рассказали археологи.

Вместе с хрустальным оружием ученые нашли одежду, которая была украшена десятками тысяч перфорированных бусин и янтарных бус.

Археологи отметили, что в этом районе не существует каких-либо шахт, где мог был добываться хрусталь, и предположили, что он был привезен издалека для какого-то особо важного лица.