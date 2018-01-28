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Расшифровано начало манускрипта Войнича
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Ученые расшифровали начало загадочного манускрипта Войнича 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Public domain
Ученые из Альбертского университета в Канаде применили искусственный интеллект для изучения манускрипта Войнича. Им удалось определить язык документа и перевести первое предложение, передает cbc.ca.
Для исследования ученые разработали алгоритм, который с точностью в 97% определял язык декларации прав человека, переведенной на 380 языков. Применив его к манускрипту Войничиа, специалисты пришли к выводу, что он написан на иврите. При этом, отмечают ученые, использовался шифр, при котором меняется порядок букв в словах, а гласные пропущены.
Первое предложение, по словам ученых, гласит: "Она дала рекомендации священнику, главе дома, мне и людям". Кроме того, в тексте встречаются слова "фермер", "свет", "воздух" и "огонь".
Авторы исследования отмечают, что для полного понимания текста необходима совместная работа специалистов по ивриту, историков и криптографов.
Манускрит Войнича, написанный в XV веке, состоит из 240 страниц, на которых изображены известные и незнакомые науке растения и небесные тела. Ранее текст пытались расшифровать многие специалисты, в том числе криптографы ЦРУ и АНБ. Британский криптолог Гордон Рагг из Килского университета заявлял, что рукопись является фальшивкой, а текст не имеет смысла.
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