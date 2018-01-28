Илон Маск намерен производить огнеметы

Пользователи Сети обнаружили на сайте компании Илона Маска The Boring Company страницу, на которой можно заказать огнемет с символикой компании.

Пользователи Сети обнаружили на сайте компании Илона Маска скрытую страницу, на которой можно заказать огнемет.

Компания The Boring Company была создана в 2016 году для строительства транспортной системы с использованием специальных тоннелей, в которых платформы с автомобилями смогут перемещаться на сотни километров за считанные часы.

На сайте компании на огнемет можно совершить только предзаказ. Цена составит 600 долларов. Стоит отметить, что пользователи Сети нашли множество сходств между огнеметом Маска и страйкбольным оружием, сообщает The Verge.

Согласно американскому законодательству, огнеметы подобных конструкций не являются оружием и доступны в свободной продаже.