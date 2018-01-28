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Астроном-любитель нашел потерянный НАСА спутник
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Астроном-любитель нашел потерянный НАСА спутник 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters / NASA NASA
Канадский астроном-любитель случайно обнаружил потерянный двенадцать лет назад спутник NASA, сообщает издание Science.
20 января Скотт Тилли зафиксировал сигналы со спутника IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration). Мужчина пытался обнаружить секретный американский спутник Zuma, однако вместо этого поймал сигнал с потерянного космического аппарата. В начале этого года компании SpaceX Илона Маска не удалось вывести на орбиту спутник Zuma.
Спутник не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9, предполагалось, что он мог разбиться.
Что же касается спутника IMAGE, то с ним связь была потеряна в декабре 2005 года, а миссию стоимостью в 150 миллионов долларов сочли проваленной. Он вновь напомнил о себе, благодаря тому, что, как предполагается, смог перезапуститься во время солнечного затмения в 2017 году.
О своей находке канадец сообщил в своем блоге на этой неделе, а позже инженеры из Центра космических полетов Годдарда подтвердили, что им удалось поймать устойчивый сигнал с IMAGE Теперь NASA надеется возродить миссию, которая когда-то предоставляла важнейшую информацию о магнитосфере Земли.IMAGE ранее считалась успешной миссией. Инструменты спутника весом в полтонны служили своего рода телескопом, обеспечивающим изучение заряженных частиц, захваченных в магнитном поле Земли. Приборы IMAGE фиксировали энергетически нейтральные частицы, выброшенные столкновениями атомов во внутренней магнитосфере, создавая широкомасштабную картину механизма образования магнитного поля нашей планеты и его взаимодействия с солнцем. По словам ученых, эта миссия была по-своему уникальна, так как давала возможность изучить глобальный отклик магнитосферы на солнечные бури.
 Ещё 5 источников 
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